Появление нового штамма коронавируса в соседних странах заставляет быть более осторожными – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Появление нового штамма коронавируса в соседних странах заставляет быть более осторожными, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Он отметил, что в Азербайджане продолжается вакцинация от COVID-19.

«Азербайджан является лидером по вакцинации на пространстве СНГ», - сказал Искендеров.

«Сегодня мир столкнулся с новым штаммом коронавируса – индийским. Его появление в соседних странах заставляет быть более осторожными. Азербайджанское государство старается на высоком уровне выполнять возложенную на него задачу. Но и граждане должны адекватно ответить на эти меры. Если отменяются ограничения, то это не означает, что опасность миновала. Граждане должны быть более внимательными, активнее участвовать в вакцинации, беречь себя, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. В противном случае вирус вновь может начать распространяться, и опять возникнет необходимость в ужесточении карантина», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)