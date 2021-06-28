Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 55-65, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла.

С ночи 29 июня и до первого июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 10-15, в порывах - до 18 метров в секунду. 30 июня и первого июля скорость ветра на Абшероне местами будет достигать 20-23 метров в секунду.

Прогнозируется понижение температуры воздуха на 4-5 градусов.

Завтра вечером в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.

С вечера 29 июня и до второго июля вечером и ночью в отдельных северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами - ливни и град. Скорость западного ветра будет достигать 15-18, местами - 20-25 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)