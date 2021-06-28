Карабахские фермеры соберут рекордный урожай зерна - Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)

БАРДА /Trend/ - В Азербайджане продолжается уборка урожая зерна, которая уже завершена на двух третях посевных площадей. Средняя урожайность составляет почти 32 центнера с гектара, и ожидается, что этот показатель будет расти.

На этот раз съемочная группа Карабахского бюро Trend подготовила репортаж об уборке урожая зерна в Бардинском районе.

Завотделом министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов отметил, что при ведомстве создан оперативный штаб в целях организованной уборки урожая и незамедлительного удовлетворения потребностей в технике.

Оперативный штаб также осуществляет мониторинг сбора урожая в районах.

По словам завотделом, в некоторых частных хозяйствах показатель урожайности превысил 60 центнеров с гектара.

"Во многих хозяйствах фермеры собрали большой урожай", - отметил он.

Фермер Салех Гасымов, который давно сажает пшеницу в Бардинском районе и в этом сезоне собрал большой урожай, считает, что высокая урожайность связана с правильным выбором семян и агротехническим уходом.

Отметим, что в Азербайджане завершен сбор урожая пшеницы на 64 процентах посевных площадей, с которых убрано более двух миллионов тонн зерна. Министерство сельского хозяйства планирует завершить процесс сбора урожая в оптимальные сроки.

Представляем вниманию читателей репортаж об уборке урожая пшеницы в Бардинском районе.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)