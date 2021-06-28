Завершился процесс распределения призывников по воинским частям Азербайджанской армии

БАКУ / Trend/ - В целях комплектования воинских частей Азербайджанской армии завершен процесс распределения новобранцев, недавно призванных на военную службу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

Комиссия, созданная согласно соответствующему приказу министра обороны, осуществила процесс распределения призывников в соответствии с «Планом отправки призывников в воинские части в июле 2021 года».

Распределение призывников по воинским частям осуществлялось с помощью специального компьютерного программного обеспечения по экстерриториальному принципу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)