Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 29-34 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла.

Завтра вечером в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, град. Утром на ряде горных территорий туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 23-27, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)