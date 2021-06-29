Актуальная проблема современных родителей - Задержка развития у детей

Задержка развития у детей - одна из самых актуальных проблем для современных родителей. Каждый ребенок должен приобретать знания, навыки и привычки в определенном возрасте. Дети, не обладающие знаниями, навыками и привычками, соответствующими их возрасту, страдают задержкой в развитии. Некоторые родители не понимают отставания в развитии своих детей, и даже если они понимают, им трудно их принять. Они верят, что по мере взросления дети приобретут необходимые им знания, навыки и привычки. Фактически, эта ситуация усугубляет задержку в развитии.

Каковы причины задержки развития у детей? - Специалисты выявили множество причин, но развитие этих причин полностью не известны. Факторы, влияющие на задержку развития у детей, делятся на две группы: экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). Они могут повлиять на развитие плода в утробе матери и первые месяцы или годы жизни ребенка. Есть много факторов, которые приводят к острым нарушениям развития у детей. Наиболее важными из них являются: генетические состояния, стресс, отравление матери и ребенка во время беременности, гипоксия в перинетальном периоде, тяжелые роды, различные проблемы во время родов - в первую очередь травмы вызывающие поражение центральной нервной системы, инфекционные заболевания ребенка в раннем возрасте и др.

Есть несколько типов задержки развития:

• Задержка речевого развития.

• Задержка психоречевого развития.

• Задержка психического развития

• Задержка психомоторного развития.

Теперь давайте рассмотрим эти типы задержек развития отдельно.

1. Задержка речевого развития у детей.

Речь - ключевой показатель развития развивающегося ребенка. Это означает, что ребенок адекватно воспринимает окружающую среду и готов взаимодействовать с ней. Поэтому, если у ребенка проблемы с речью, это серьезный повод для беспокойства. Ранняя диагностика этих проблем позволяет провести соответствующее лечение, а в некоторых случаях полностью избавиться от них. Развитие речи лечится препаратами, прописанными неврологом (в том числе ноотопами), современными аппаратными процедурами, а также при поддержке, логопедов, психолога и дефектолога.

2. Задержка психоречевого развития.

Несвоевременная коррекция задержки речевого развития может привести к более серьезной проблеме - задержке психоречевого развития. В отличие от задержки речевого развития, задержка психоречевого развития диагностируется у детей старше 5 лет. Согласно статистике за последние десять лет, каждый пятый ребенок страдает той или иной формой задержки психоречевого развития. Опасность в том, что, как известно, мозг человека формируется к восьми годам. А если диагноз поставить слишком поздно, многие процессы могут оказаться необратимыми. Как правило, задержка психоречевого развития вызвана задержкой речи. Для лечения задержки психоречевого развития используются аппаратная терапия, психологические сеансы и логопедические движения.

3. Задержка психического развития.

Для данной проблемы характерны проблемы с формированием у ребенка памяти, внимания, мышления, а также эмоционально-волевой сферы. Как правило, диагноз задержки психического развития ставится детям дошкольного и младшего возраста. Лечение задержки психического развития - сложный процесс, исправить который можно только при правильном подходе. Задержку психического развития можно преодолеть усилиями педагогов, психологов и, конечно же, родителей.

4. Задержка психомоторного развития.

Моторика или двигательные навыки - это развитие опорно-двигательного аппарата малыша, развитие способности двигаться в окружающей среде. Большое двигательное развитие - это ползание, стояние, ходьба, бег, качание на месте, возвращение назад, прыжки, то есть возникает в результате развития общей мышечной системы тела.

Малая моторика - это скоординированная работа нервной системы, мышечного и опорно-двигательного аппарата, которая служит для выполнения небольших и точных движений с помощью запястий и пальцев. Однако развитие моторики зависит от развития органов чувств. Задержка психомоторного развития встречается у детей до 1 года. Если другие дети сидят, стоят или ходят, держась за голову, дети, страдающие этой проблемой, не смогут выполнять эти действия.

Иногда эти проблемы проходят сами по себе, но во многих случаях ребенку требуется срочное профессиональное вмешательство. Только тогда ребенок сможет в будущем вести нормальную полноценную жизнь. Задержки моторного развития корректируются регулярными курсами массажа, физиотерапией, а также лекарственными препаратами (в том числе ноотопами).

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