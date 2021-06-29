Азербайджанский врач предупредил о возможности начала новой пандемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - В мире может начаться новая пандемия коронавирусной инфекции, если широко распространятся ее штаммы "Дельта" и "Дельта плюс", сказал во вторник Trend доктор медицинских наук Адиль Гейбулла.

"Британский" штамм называется "Альфа", южноафриканский - "Бета", бразильский - "Гамма", а индийский - "Дельта". Эти штаммы активизировались на отдельных этапах пандемии. Сегодня "индийский" штамм выявлен в 92 странах. Вариант "Дельта плюс" штамма "Дельта" более агрессивный. Если коронавирусная болезнь протекала бессимптомно, то у "Дельты плюс" есть конкретные симптомы. У заразившихся этим штаммом фиксируются проблемы с желудочно-кишечным трактом, высокая температура, боли в горле", - сказал Гейбулла.

По его словам, есть информация о том, что штамм "Дельта" быстрее распространяется среди детей, поэтому ВОЗ считает важной их вакцинацию.

"К сожалению, в некоторых странах, в том числе и в Азербайджане, люди думают, что карантин закончился. Но пандемия не закончилась, она продолжается. Нужно быть осторожными, избегать тесного общения и контактов", - отметил врач.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)