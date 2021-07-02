Сборные Чехии и Дании прибыли в Баку для участия в четвертьфинальном матче Евро-2020 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборные Чехии и Дании по футболу прибыли в Баку для участия в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, самолеты с командами приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев в вечерние часы.

Отметим, что матч между Чехией и Данией состоится 3 июля на Бакинском олимпийском стадионе. Игра начнется в 20:00 по местному времени.