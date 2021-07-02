Положительные результаты вакцинации от COVID-19 будут достигнуты в Азербайджане в короткие сроки - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане набирает темпы вакцинация от коронавируса, и положительные результаты будут достигнуты в короткие сроки.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, врио главы ведомства Теймур Мусаев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Баку Альфредо Портуондо и руководителем кубинской бригады медиков, борющихся с COVİD-19, профессором Далси Торресом Авиллой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав.

Мусаев поблагодарил правительство Кубы и всех тех, кто оказал помощь Азербайджану в борьбе с пандемией.

Он выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между двумя странами в сфере здравоохранения и медицинской науки.

В свою очередь, посол подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в деятельности Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией.

Дипломат также назвал опыт Азербайджана в борьбе с коронавирусом образцовым.

Кроме того, была подчеркнута важность динамичного сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Руководитель бригады кубинских врачей поблагодарил азербайджанскую сторону за созданные условия для работы, отметив, что достигнутые успехи в борьбе с коронавирусом являются результатом совместной деятельности.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, была подчеркнута целесообразность дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Кубой и в других сферах здравоохранения.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)