БАКУ /Trend/ - Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) переданы новые автомобили для доставки медицинских бригад в отдаленные села Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, тем самым доступ к медицинской помощи будет обеспечен даже в самых отдаленных селах.

"У нас есть четкая дорожная карта в этом направлении. Но важная часть этого - переходные меры. Сегодня мы можем говорить о наличии у нас мобильных клиник. Пока не будут полностью сформированы медпункты, амбулатории, центры семейного здоровья, эти мобильные клиники обеспечат доступ к медуслугам даже в самых отдаленных селах. В этих мобильных клиниках созданы все условия для оказания первой медпомощи. Этот пилотный проект, который мы реализуем совместно со Всемирной организацией здравоохранения, будет внедрен во всех регионах страны, так же как и в Шамахы", - сказал Байрамлы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)