Азербайджанские гимнасты заняли призовые места на турнире по прыжкам на акробатической дорожке в России

Общество 4 июля 2021 23:22 (UTC+04:00)
Азербайджанские гимнасты заняли призовые места на турнире по прыжкам на акробатической дорожке в России

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты, выступающие на акробатической дорожке (тамблинг), приняли участие в организованных в городе Минеральные Воды (Ставропольский край, Россия) учебно-тренировочных сборах и проведенном после их окончания соревновании, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В тренировочных сборах и соревновании приняли участие: Михаил Малкин, Билал Гурбанов, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Учебно-тренировочные сборы начались 23 июня и завершились первого июля. Вслед за ними было проведено соревнование под названием «Звезды прыжков».

На турнире Михаил Малкин, выступивший во взрослой возрастной категории, а также юниоры Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов заняли вторые места, Алексей Караташов – третье место. Гусейн Асадуллаев, Эльнур Мамедов, а также выступивший во взрослой возрастной категории Тофиг Алиев показали 12-й, 10-й и 8-й результаты соответственно.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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