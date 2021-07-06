57 килограммовый ковер "Губа", сотканный за два года! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Габалинской мастерской ОАО «Азерхалча» был снят со станка самый большой ковер, сотканный за последние два года. Ковёр ткали в течении двух лет. Его площадь составляет 24 кв.м., а вес 57,2 килограмм. Наши ткачи Насирова Айгюн, Шакарханова Хатира и Сариева Ульвия начали ткать ковер «Пирабадил», принадлежащий губинской школе в апреле 2018 года. В результате введения особого карантинного режима из-за пандемии COVID-19 процесс производства ковра был остановлен. В течение одного года ковер регулярно обрабатывали от моли. В связи с возобновлением производства в апреле 2021 года ткачество ковра было продолжено, а в июле ковер снят со станка.

Сроки производства больших ковров обычно варьируются от 12 до 15 месяцев.

Нужно отметить, что в каждой мастерской есть возможность посмотреть и приобрести ковры.