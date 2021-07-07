Назван срок заселения “умного села" в Зангилане

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года планируется заселить "умное село" в Зангиланском районе Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе презентации Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству.

"На освобожденных от оккупации территориях стартовало строительство "умных городов" и "умных сел". В январе будущего года планируется заселить "умное село", созданное в Зангилане. В этих районах также строятся международные аэропорты. Как известно, продолжается строительство аэропорта в Физули. Ожидается, что его открытие состоится пятого сентября этого года", - отметил Мамедов.