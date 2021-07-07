В Азербайджане выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека

Общество 7 июля 2021 19:40 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 заболевших, один человек скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В Азербайджане выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека - Gallery Image
В Азербайджане выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека - Gallery Thumbnail
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