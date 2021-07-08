В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Завершено строительство 65 индивидуальных домов и ремонтно-восстановительные работы по более чем 6,3 тысячи жилым и нежилым объектам, разрушенным в результате армянской агрессии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, реконструкция и ремонтно-строительные работы ведутся на территории 11 городов и районов.

Во время второй Карабахской войны армянские вооруженные силы, обстреливая из различных видов оружия, артиллерии и баллистическими ракетами мирные города и районы Азербайджана, расположенные в стороне от зоны конфликта и линии фронта, сделали своей целью гражданское население, а также объекты инфраструктуры, наносили крупный ущерб отдельным жилым домам и социальным объектам.

В результате деятельности государственной комиссии, созданной соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 ноября 2020 года, в целом на территории 11 городов и районов было осмотрено более 12 тысяч объектов, проведены оценка и предварительное планирование ремонтно-строительных работ. В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана от 14 января 2021 года, функции заказчика по строительству жилых домов и объектов, а также организация и координация работ были поручены Государственному комитету по градостроительству и архитектуре.

Работы в этом направлении стартовали в конце января. На первом этапе были проведены необходимые подготовительные работы, осуществлены сбор и регистрация данных, уточнены объемы работ. Также жилые дома, являющиеся аварийными и нуждающиеся в ремонте, были сгруппированы по территориям, подготовлены проекты по их восстановлению.