Hesab.az, AsanPay, Portmanat и Gpp.az добавили функцию «Сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха»
Наряду с гуманитарной катастрофой, освобождение оккупированных территорий обнажило и колоссальный масштаб разрушений в Карабахе, где сотни населенных пунктов и тысячи зданий были практически стерты армянскими оккупантами с лица земли.
Ущерб не ограничился исключительно материальными объектами, историческими памятниками и шедеврами зодчества.
Огромный ущерб был нанесен экологии региона, где беспощадно эксплуатировались природные ресурсы, вырубались леса, загрязнялись реки и озера.
Для успешного выполнения работ по возрождению этих территорий очень важно объединить усилия государства, общества и азербайджанской диаспоры. Фонд Возрождения Карабаха, учрежденный указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, является единой платформой для объединения усилий в этом направлении.
Фонд обеспечивает финансовую поддержку работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также созданию в регионе устойчивой экономической модели, развитие партнерства между государственным и частным сектором, привлечение инвестиций, а также соответствующую коммуникацию, как внутри страны, так и за ее пределами.
Отныне, возможность сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха для поддержки восстановления освобожденных территорий доступна на базе нескольких платформ онлайн-платежей.
Теперь желающие сделать пожертвование могут произвести оплату через соответствующие сайты онлайн-сервисов Hesab.az, AsanPay, “Государственный портал платежей» (Gpp.az) и Portmanat, а также через мобильные приложения этих сервисов на базе Android и iOS.
Сайты:
- https://hesab.az/unregistered/#/direct-pay/charity/qdf/parameters
- https://asanpay.az/payments/fond/2005766
- https://gpp.az/WebPortal/Infosite/Sc/988000/Category/8
- https://portmanat.az/project/withcode/963/qarabag-dircelis-fondu
Приложения на Android:
- https://play.google.com/store/apps/details?id=hesab.az
- https://play.google.com/store/apps/details?id=www.gpp.az
- https://play.google.com/store/apps/details?id=az.portmanat.app
Приложения на iOS:
- https://apps.apple.com/us/app/hesab-az/id977080340
- https://apps.apple.com/us/app/h%C3%B6kum%C9%99t-%C3%B6d%C9%99ni%C5%9F-portal%C4%B1/id997640011
- https://apps.apple.com/az/app/portmanat/id968322136
Подробнее о процессе осуществления пожертвований можно прочесть на сайте Фонда Возрождения Карабаха: https://qdf.gov.az/iane-et/.