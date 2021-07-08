Hesab.az, AsanPay, Portmanat и Gpp.az добавили функцию «Сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха»

Наряду с гуманитарной катастрофой, освобождение оккупированных территорий обнажило и колоссальный масштаб разрушений в Карабахе, где сотни населенных пунктов и тысячи зданий были практически стерты армянскими оккупантами с лица земли.

Ущерб не ограничился исключительно материальными объектами, историческими памятниками и шедеврами зодчества.

Огромный ущерб был нанесен экологии региона, где беспощадно эксплуатировались природные ресурсы, вырубались леса, загрязнялись реки и озера.

Для успешного выполнения работ по возрождению этих территорий очень важно объединить усилия государства, общества и азербайджанской диаспоры. Фонд Возрождения Карабаха, учрежденный указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, является единой платформой для объединения усилий в этом направлении.

Фонд обеспечивает финансовую поддержку работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также созданию в регионе устойчивой экономической модели, развитие партнерства между государственным и частным сектором, привлечение инвестиций, а также соответствующую коммуникацию, как внутри страны, так и за ее пределами.

Отныне, возможность сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха для поддержки восстановления освобожденных территорий доступна на базе нескольких платформ онлайн-платежей.

Теперь желающие сделать пожертвование могут произвести оплату через соответствующие сайты онлайн-сервисов Hesab.az, AsanPay, “Государственный портал платежей» (Gpp.az) и Portmanat, а также через мобильные приложения этих сервисов на базе Android и iOS.

Сайты:

Приложения на Android:

Приложения на iOS:

Подробнее о процессе осуществления пожертвований можно прочесть на сайте Фонда Возрождения Карабаха: https://qdf.gov.az/iane-et/.