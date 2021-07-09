При Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана создается Общественный совет

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения участия институтов гражданского общества в принятии правовых актов о деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, организации общественного контроля в соответствующих сферах деятельности началась работа по созданию Общественного совета.

Как сообщили в пятницу Trend в госкомитете, в соответствии с законом «Об общественном участии» от 22 ноября 2013 года и Положением об избрании Общественного совета институтами гражданского общества, утвержденным решением Кабинета министров от 30 мая 2014 года, выдвижение и регистрация кандидатов в члены Общественного совета начнутся девятого июля и завершатся в течение 20 рабочих дней, то есть девятого августа.

В Общественный совет войдут 11 человек. Каждая организация гражданского общества может выдвинуть только одного кандидата в члены совета.

Членом совета может стать любой гражданин старше 16 лет, имеющий опыт или знания в области архитектуры, градостроительства и строительства, обладающий высокими моральными и этическими качествами, независимо от национальности, языка, религии, расы, пола, происхождения, имущественного, служебного положения, убеждений, членства в политических партиях, профсоюзах и других общественных объединениях.

Кандидат, выдвинутый в члены Общественного совета, должен предоставить следующие документы:

- копия удостоверения личности;

- биография;

- копия документа, подтверждающего членство в каком-либо институте гражданского общества (если гражданин является членом института гражданского общества);

- документ, подтверждающий наличие опыта или знаний в соответствующей области (копия трудовой книжки, если таковая имеется, и другие документы).

Кандидаты могут подать указанные документы лично в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре с 9 июля по 9 августа 2021 года, в рабочие дни (с 10:00 до 17:00) или отправить на электронный адрес [email protected].

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)