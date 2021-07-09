Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

Общество 9 июля 2021 13:24 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 29-32, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 50-60, днем - 35-40 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами проливные, выпадет град. На остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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