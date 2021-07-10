Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района

БАКУ /Trend/ - Девятого июля, в 21:05, подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в Чамбаракском районе Армении, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гедабейского района.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)