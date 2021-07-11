В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлено 337 254 случая заражения коронавирусной инфекцией, 330 762 человека вылечились, 4 984 – скончались, число активных больных составляет 1 508.

За последние сутки в Азербайджане проведено 10 144 теста на COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 852 280.