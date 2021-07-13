БАКУ /Trend/ - Сертификаты COVID-19 интегрированы в правительственный портал myGov.az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Граждане смогут ознакомиться с сертификатом иммунитета и сертификатом вакцинации от COVID-19 в разделе портала "Моя информация".

Посредством "личного кабинета" на портале также началась отправка гражданам результата тестов на коронавирус, уведомлений о датах получения первой и второй доз вакцины от COVID-19.

Сертификат иммунитета выдается лицам, заразившимся коронавирусом за последние шесть месяцев, а сертификат вакцинации - гражданам, получившим первую и вторую дозы вакцины.