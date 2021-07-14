Абшеронский центр DOST будет обслуживать более 200 тыс. граждан - агентство

БАКУ /Trend/ - Абшеронский центр DOST, который является первым региональным центром Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, будет обслуживать 214 тысяч граждан.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления агентства Фарид Мамедов.

По его словам, в центре будут оказываться услуги по 152 направлениям.

"Из них 17 - вспомогательные услуги, к примеру, нотариальные, банковские. В центре также будут работать более 100 сотрудников. Ежемесячно к работе будут привлекаться 50 волонтеров", - отметил Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)