Абшеронский центр DOST будет обслуживать более 200 тыс. граждан - агентство
БАКУ /Trend/ - Абшеронский центр DOST, который является первым региональным центром Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, будет обслуживать 214 тысяч граждан.
Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления агентства Фарид Мамедов.
По его словам, в центре будут оказываться услуги по 152 направлениям.
"Из них 17 - вспомогательные услуги, к примеру, нотариальные, банковские. В центре также будут работать более 100 сотрудников. Ежемесячно к работе будут привлекаться 50 волонтеров", - отметил Мамедов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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