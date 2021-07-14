В Баку состоялась презентация книг «Salam, Azərbaycan!» и «Şəki – gözəlliyin sehri» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась презентация книг «Salam, Azərbaycan!» и «Şəki – gözəlliyin sehri», сообщает в среду Trend.
Книга «Salam, Azərbaycan!», которая отличается изящным художественно-эстетическим оформлением, посвящена истории, культуре, природе, национальной кухне страны и рассказывает о динамичном развитии Азербайджана.
Во второй книге «Şəki – gözəlliyin sehri» приведена широкая информация о Ханском дворце и исторической территории древнего города Шеки.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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