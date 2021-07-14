Волонтеры дипломатии побывали в ряде учреждений Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках «Недели дипломатии», организованной Министерством иностранных дел Азербайджана совместно с Университетом ADA на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана», действующие при МИД волонтеры дипломатии посетили некоторые учреждения Министерства обороны, сообщает в среду Trend со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что молодежь, представляющая различные учебные заведения, посетила Музей военной истории Министерства обороны, Военное издательство, Центр документальных и учебных фильмов, а также редакцию газеты «Азербайджан ордусу» (Азербайджанская армия). Волонтерам была предоставлена подробная информация о деятельности указанных структур Министерства обороны.

Помимо этого, гостям был продемонстрирован короткометражный фильм о событиях Отечественной войны. Молодежь также встретилась с группой военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне. Официальные лица Министерства обороны и ветераны ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия об исторической победе, одержанной нашей армией под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)