Названы имена победителей конкурса Yüksəliş

БАКУ /Trend/ - Оргкомитет конкурса Yüksəliş объявил имена победителей.

Как сообщает в четверг Trend, из 112 участников финального этапа конкурса, проходившего 10-11 июля в Бакинском Экспо-центре, победителями стали 27 человек. Именно они продемонстрировали лучшие навыки и управленческие способности среди 11 760 претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе.

Несмотря на то, что по условиям конкурса победителями должны были стать всего 20 человек, Оргкомитет с учетом того, что 9 участников набрали одинаковые баллы, решил объявить победителями их всех, чтобы тем самым подчеркнуть прозрачность и справедливость системы оценки навыков и способностей каждого из участников. Имена победителей будут включены в кадровый резерв, каждый из них получит годовой план личного развития (https://yukselish.az/mentors.html) и грант в размере 20 тысяч манатов.

Напомним, что в конкурсе Yüksəliş принимали участие граждане Азербайджана с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и стажем управления не менее двух лет. Конкурс состоял из пяти этапов: регистрации, онлайн-отбора, очного этапа, полуфинала и финала.

Цель конкурса Yüksəliş, учрежденного распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, – выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также на фоне стремительно меняющихся условий внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма и создать резервную базу кадров страны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)