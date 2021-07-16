В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 27-28 июля проведет вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей.
28 июля будут организованы вступительные экзамены по IV группе специальностей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Участники могут распечатать пропускной лист на экзамен с сайта ГЭЦ.
Экзамены начнутся в 10:00, и пропуск на них будет прекращен за 15 минут до начала.
Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист, декларацию о здоровье и удостоверение личности.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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