БАКУ /Trend Life/ - Aviasales.az совместно с Фондом Nargis запустили благотворительный марафон, приуроченный к Гурбан байраму.

Теперь сделать доброе дело в честь праздника можно онлайн в один клик. Любой человек может нажать кнопку на сайте https://qurban.aviasales.az/ и Aviasales превратит каждый клик в 20 гяпиков. Все собранные деньги идут в благотворительный Фонд Nargis. Фонд решает проблемы социально незащищённых групп населения: проводит проекты для детских домов и домов престарелых, помогает в проведении операций и лечении детей. Поучаствовать в акции и внести свой вклад кликом может любой желающий. Aviasales.az обязуется перевести в фонд до 5000 АЗН. Данная сумма будет потрачена на продовольствие и праздничные подарки малообеспеченным семьям.

“Гурбан байрам – добрый семейный праздник. Пока в нашем мире всё ещё много ограничений из-за пандемии, мы хотели объединить наших пользователей онлайн. Мы сделали этот проект, чтобы, несмотря на все сложности и ограничения, у каждого была возможность сделать доброе дело в этот день”, – отметил руководитель Aviasales.az Исмаил Исмаилзаде.

Дарите праздник – это проще, чем кажется!

(Автор: Вугар Иманов)