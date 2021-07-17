Составы с истекшим сроком эксплуатации будут утилизированы - Бакметрополитен
БАКУ /Trend/ - Доставленные из России в Азербайджан 20 новых вагонов метро будут протестированы.
Об этом сказал в субботу Trend глава департамента ЗАО «Бакинский метрополитен» Фаиг Ахмедов.
Он отметил, что специалисты уже проверяют новые вагоны.
«В Баку находятся специалисты российской компании «Метровагонмаш», которые уже проводят наладочные работы. Затем выгоны выйдут на линии», - сказал Ахмедов.
По его словам, после того, как новые вагоны выйдут на линии, старые составы метро с истекшим сроком эксплуатации будут утилизированы.
Он отметил, что эти составы находились в эксплуатации более 30 лет.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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