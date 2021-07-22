Во сколько обходится свадьба в Азербайджане? - цены

БАКУ /Trend/ - После длительного перерыва за период пандемии, с первого июля в Азербайджане разрешено проведение торжественных мероприятий, в том числе, свадеб. Во сколько же обойдется организация свадьбы?

Trend провел небольшое исследование в связи с тем, сколько понадобится средств на подготовку и непосредственно организацию свадьбы.

Итак, золотые обручальные кольца обойдутся в сумму в пределах 200-500 манатов; золотые с бриллиантами – 700-1500 манатов; золотой комплект – 1200-3000 манатов.

Торжественное предложение руки и сердца обойдется в 200-500 манатов, за аренду свадебного наряда нужно будет заплатить от 300 до 1500 манатов, укладка волос и макияж для невесты будут стоить в пределах 300-400 манатов.

Теперь о ценах в домах торжеств. Стоимость одного места в ресторане обойдется в 50-120 манатов, аренда корзинок для хончи – 10-50 манатов, свадебного автомобиля для жениха и невесты – 100-300 манатов, букеты цветов, букет для невесты обойдутся в 50-100 манатов.

Кроме того, необходимо позаботиться и о сладостях. Килограмм торта для церемонии помолвки стоит от 15 до 30 манатов.

Фотосессия обойдется в 100-150 манатов, с видео протяженностью в 1 минуту – 500-1000 манатов.

Какая же свадьба без музыки и музыкантов? Тут цены начинаются от 400 манатов.

Если молодые пожелают фейерверка после свадьбы, то необходимо будет заплатить 700-2000 манатов.

В целом для организации свадьбы с участием 150 человек потребуются минимум 9-10 тысяч манатов.

Отметим, что цены относительные.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)