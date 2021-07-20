Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 036 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 10 666, вторую – 15 370.
Общее количество введенных доз вакцины – 4 383 875.
При этом первую дозу препарата получили 2 591 666, вторую – 1 792 209 человек.
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