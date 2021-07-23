В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Сюжеты и образы Низами» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

(первая версия в 10:57)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 22 июля открылась выставка «Сюжеты и образы Низами», сообщает в пятницу Trend.

Выставка, организованная Фондом Гейдара Алиева совместно с российским Государственным музеем искусства народов Востока, посвящена 880-летию гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Выступая на церемонии открытия, художник-оформитель российского Государственного музея искусства народов Востока Кюна Казакова отметила, что в марте этого года выставка демонстрировалась в Москве. А теперь экспонаты, переданные для экспозиции выставки четырьмя российскими музеями, доставлены в Баку.

В экспозицию выставки вошли экспонаты из коллекций российского Государственного музея искусства народов Востока, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева.

"Мы очень рады тому, что выставка наконец проводится в Баку. Наш партнер - Центр Гейдара Алиева – профессионально отнесся к выставке. Надеюсь, что выставка, которая продлится до 26 сентября, понравится деятелям культуры, гостям Баку и всем гражданам», - сказала Казакова.

Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви оставил в наследство будущим поколениям сборник эпических поэм «Хамсе». В него вошли пять отдельных поэм – «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искендернаме».

Демонстрируемые на выставке экспонаты представляют традицию иллюстрации произведений Низами Гянджеви. Глядя на героев, изображенных на рукописях, коврах, керамике и холсте, посетители получают возможность совершить путешествие в литературный мир поэта. Тем самым они знакомятся с творчеством Низами, вдохнувшим новую жизнь в мировую литературу.

Эти экспонаты также отражают безграничное влияние творчества Низами Гянджеви на изобразительное искусство. Сюжеты, которые встречаются в поэмах Низами Гянджеви, стали своеобразной «визитной карточкой» его произведений. К примеру, к ним можно отнести известную сцену купания Ширин в реке или изображения, посвященные любимой Бахрама Гюра, несущего быка на вершину крепости. Самым старинным экспонатом выставки является глиняная посуда начала XIII века, на которой изображены сцены из поэмы «Хосров и Ширин».

В экспозиции выставки представлены произведения мастеров изобразительного искусства Азербайджана, России, Ирана и Узбекистана.

На выставке, которая продлится до 26 сентября, демонстрируются свыше 50 экспонатов. Большая их часть представлена на выставке впервые.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)