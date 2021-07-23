В Азербайджане обнародованы даты вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 27-28 июля проведет вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей, а 28 июля – по IV группе специальностей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

27 июля экзамены пройдут в 11 городах и районах – Баку, Гяндже, Газахе, Агстафе, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе, а 28 июля (наряду с вышеуказанными городами и районами, за исключением Газаха) - в Нахчыване, Шамкире, Сумгайыте, на Абшероне, в Мингячевире, Загатале, Агджебеди, Кюрдамире, Сабирабаде, Джалилабаде, Масаллы, Губе (всего 22 города и района).

Экзамены начнутся в 10:00, и допуск на них прекращается за 15 минут до начала.

Абитуриенты должны иметь при себе удостоверение личности, пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье.

Ожидается, что 27 июля во вступительных экзаменах по I группе специальностей примут участие 19 184, а 28 июля – 14 426 абитуриентов по I и IV группам специальностей (всего 33 610 абитуриентов).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)