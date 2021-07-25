Марина Некрасова представила упражнение на бревне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике у женщин, на которых Азербайджан представляет Марина Некрасова, сообщает в воскресенье Trend.

Результат выступления азербайджанской спортсменки за упражнение на бревне составил 12.266 балла.

Ранее Марина Некрасова продемонстрировал выступление на разновысоких брусьях (10.833 балла).

Соревнования по спортивной гимнастике у женщин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 25 июля по 3 августа.

Отметим, что лицензия на Олимпиаду, завоеванная Мариной Некрасовой, стала первой в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)