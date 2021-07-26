В Азербайджане у студентов вузов и ссузов будут требовать COVİD-паспорта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у студентов высших и средних специальных учебных заведений будут требовать COVID-паспорта. Это предусматривают изменения в постановление Кабмина Азербайджана "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений", сообщает в понедельник Trend.