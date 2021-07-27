В Азербайджане выявлено еще 468 случаев заражения коронавирусом, 123 человека вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 468 случаев заражения коронавирусом, 123 человека вылечились, двое - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 341 183 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 259 человек вылечились, 5 011 - скончались, число активных больных составляет 3 913.

За прошедшие сутки проведено 11 895 тестов на COVID-19, а за весь период пандемии - 3 992 592.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)