Временно ограничен импорт продукции животного происхождения в Азербайджан из Ливии
БАКУ /Trend/ - Временно ограничены импорт и транзитные перевозки через Азербайджан живых животных, продукции и сырья животного происхождения из Ливии, передает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана,
Согласно информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в ряде регионов Ливии был выявлен ящур.
В целях усиления контроля в Государственный таможенный комитет Азербайджана направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из Ливии.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)
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