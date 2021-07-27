Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для бывшего замминистра культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова.

Как передает во вторник Trend, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева прокурор запросил для подсудимого лишения свободы сроком на 10 лет.

Адвокат обвиняемого попросил времени для подготовки речи.

Процесс будет продолжен 10 августа.

Отметим, что согласно официальной информации, были получены сведения о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, наносящие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества и государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана восьмого мая 2020 года в служебных кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о суммах денежных средств, принятых должностными лицами минкультуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела. В ходе расследования появились основания для подозрения в том, что Закир Султанов на постоянной основе присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на необходимые работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

По текущему уголовному делу были исследованы материалы, связанные с получением согласия на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием, в обмен на материальное вознаграждение. Также в результате расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Рафиг Байрамов посредством руководителей региональных управлений министерства культуры оформлял лишние часы работы для учителей музыкальных школ, функционирующих в районах, и каждый месяц получал средства, удерживаемые с их зарплаты, а также из других незаконных источников. Также получена информация о том, что часть государственных средств, выделяемых на строительство музыкальных школ, Домов культуры, библиотек, школ живописи, галерей, клубов, музеев и других культурных учреждений на территории республики, обналичивалась и присваивалась лично Рафигом Байрамовым и посредством руководителей региональных управлений минкультуры.

По уголовному делу, проводимому в СГБ, в отношении Рафига Байрамова была избрана мера пресечения в виде ареста по фактам злоупотребления служебными полномочиями, присвоения средств и служебного подлога.

Уголовное дело Закира Султанова рассматривается отдельно.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)