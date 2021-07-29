В Азербайджане продолжается предоставление автомобилей инвалидам Карабахской войны - агентство
БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает предоставлять автомобили инвалидам Карабахской войны.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель агентства Вугар Бехбудов.
По его словам, в 2019 году гражданам этой категории населения было предоставлено 600, а в 2020 году - 2 020 автомобилей.
"В целом на сегодня инвалидам Карабахской войны предоставлено 7 250 автомобилей. В 2021 году поставлена цель - передать им около 160 машин", - сказал Бехбудов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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