В Азербайджане продолжается предоставление автомобилей инвалидам Карабахской войны - агентство

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает предоставлять автомобили инвалидам Карабахской войны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель агентства Вугар Бехбудов.

По его словам, в 2019 году гражданам этой категории населения было предоставлено 600, а в 2020 году - 2 020 автомобилей.

"В целом на сегодня инвалидам Карабахской войны предоставлено 7 250 автомобилей. В 2021 году поставлена цель - передать им около 160 машин", - сказал Бехбудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)