Очередная группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана направляется в Турцию (ВИДЕО)

Общество 1 августа 2021 14:06 (UTC+04:00)
Очередная группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана направляется в Турцию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вчера вечером в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям отправилась в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения на более обширную территорию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В настоящее время группа движется в сторону Турции через соседнюю Грузию.

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