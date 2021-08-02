В Азербайджан разрешили полеты еще из 20 стран мира

БАКУ /Trend/ - С пятого августа 2021 года гражданам 20 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства будет разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом.

Как сообщает в понедельник Trend, это предусматривает поправка, внесенная в постановление Кабинета министров за № 151 от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

В соответствии с изменением, с пятого августа разрешены полеты в Азербайджан из Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Ирландии, Испании, Швеции, Швейцарии, Канады, Люксембурга, с Мальты, из Нидерландов, Польши, Португалии, Сербии, Сингапура Словении, Словакии и Греции.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)