Очередной пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана участвует в тушении пожаров в турецком регионе Денизли

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная пожарно-спасательная группа МЧС Азербайджана в настоящее время находится в братской Турции.

Как передает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, из-за внезапного возникновения очагов лесного пожара в регионе Денизли и серьезной угрозы для близлежащих территорий азербайджанская пожарно-спасательная группа, которая сегодня вечером двигалась в направлении пункта назначения, изменила свой маршрут движения и направилась в сторону Денизли.

Пожарно-спасательная команда МЧС Азербайджана, которая оперативно приступила к выполнению своих профессиональных обязанностей в Денизли, в настоящее время проводит операции по тушении лесных пожаров на этой территории.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в настоящее время находится в Денизли для координации действий пожарно-спасательных сил в этом регионе и обеспечения взаимодействия.