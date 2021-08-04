БАКУ /Trend/ - Снят запрет на ввоз в Азербайджан живой птицы и птицепродуктов из США.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности, согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), в американских штатах Северная и Южная Каролина было предотвращено распространение низкопатогенного заболевания птичий грипп.

В связи с этим, было принято решение об отмене запрета на ввоз в Азербайджан живой птицы и птицепродуктов из указанных штатов США.

Соответствующая информация также была передана Государственному таможенному комитету.

Для предотвращения вспышек птичьего гриппа МЭБ рекомендует учитывать эпизоотическую ситуацию в странах при международной торговле птицеводческой продукцией и живой птицей, проводить постоянные проверки и соблюдать ветеринарно-санитарные требования на птицеводческих предприятиях.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)