В показателях импортируемой из России продукции птицеводства выявлено несоответствие нормам

БАКУ /Trend/ - В результате проверки образцов, взятых из партии продукции ООО «Брянский бройлер» при ввозе продукции (куриного фарша) из Российской Федерации в Азербайджан в марте этого года, было установлено, что микробиологические показатели (сальмонелла <25 г) превышают допустимый уровень.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана, после этого ввоз производимой на предприятии продукции в нашу страну был взят под строгий контроль, а в последующих случаях ввоза из каждой партии отбирались пробы и проводились лабораторные исследования.

В июне этого года при импорте в страну партии замороженной куриной кожи производства ООО «Брянский бройлер» в очередной раз были выявлены несоответствия в параметрах безопасности (сальмонелла <25 г).

В связи с этим было направлено соответствующее уведомление Россельхознадзору.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)