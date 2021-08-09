Обнародованы бакинские филиалы зарубежных вузов, дипломы которых не признаны в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не признаны дипломы 389 человек, получивших образование в бакинских филиалах зарубежных вузов, не имеющих лицензии.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

По его данным, большая часть граждан, обратившихся в агентство по этому вопросу, получила образование в филиалах следующих высших учебных заведений:

1. Дагестанский государственный университет

2. Южно-Российский гуманитарный институт

3. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права

4. Российский государственный социальный университет

5. Московский государственный открытый университет

6. Межрегиональная академия управления персоналом

7. Современная гуманитарная академия

8. Институт "ЮЖДАГ"

9. Днепропетровский национальный университет

10. Академия права и управления (институт)

11. Анатолийский университет

В агентстве отметили, что в Азербайджане признаются только дипломы, выданные следующими иностранными вузами, имеющими действующие филиалы на территории нашей страны:

1. Московский государственный открытый университет (19.11.2007 - 01.09.2010)

2. Московская академия труда и социальных отношений (в период 1999-2005 гг.)

3. Московский государственный университет им. В. Ломоносова (с 27 февраля 2009 года)

4. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (с 15.05.2015 года)

Кроме того, гражданам рекомендуется ознакомиться с разделом "Часто задаваемые вопросы" на сайте Агентства по обеспечению качества в образовании (www.tkta.edu.az).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev