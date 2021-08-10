Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Израильские журналисты стали свидетелями работ по разминированию территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, передает Trend со ссылкой на информационно-аналитический портал международной ассоциации Израиль – Азербайджан «АзИз».

Восьмого августа началась поездка в Азербайджан израильских журналистов русскоязычной прессы: главного редактора газеты «Спутник» Марка Горина, главного редактора газеты «Эпоха» Людмилы Карасевой, директора телеканала ITON.TV Александра Гур-Арье, главного редактора «Лучшего Радио» Цви Зильбера и главного редактора сайта АzIzNews.ru, политолога Юрия Бочарова. Их сопровождает президент Международной ассоциации Израиль – Азербайджан «АзИз» Лев Спивак.

Сегодня, 10 августа, рано утром гости выехали из Баку в Шушу. По дороге туда, проезжая село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, они стали свидетелями работ по разминированию участка, которыми руководил ведущий специалист ANAMA Мадат Мамедов.

«Разминирование идёт по линии бывшей железной дороги. Работа ведётся на полосе шириной 30 метров с обеих сторон этой магистрали, которую сейчас будут восстанавливать, точнее даже не восстанавливать, а стоить заново, так как за те 30 лет, пока эта территория находилась под оккупацией Армении, дорога была полностью разрушена. И стоит, наверное, добавить, что эти территории никогда не относились к Нагорному Карабаху, но всё равно удерживались сепаратистским режимом», – сообщил главный редактор сайта АzIzNews.ru, политолог Юрий Бочаров.