БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан банк кадров для выпускников зарубежных вузов, дипломы которых признаны в стране.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве по обеспечению качества в образовании, сертификаты, выданные выпускникам зарубежных вузов, чьи дипломы признаны в стране, наряду с правом продолжить образование на следующей ступени, дают им и возможность трудоустройства.

В связи с этим Агентство по обеспечению качества в образовании передало в пользование банк кадров в целях обеспечения доступа предпринимателей к информации о гражданах, заинтересованных в трудовой деятельности.

Для этого лица с признанными в стране дипломами могут добавить свои резюме на портал, нажав кнопку «Присоединиться к банку кадров» в своем личном кабинете.

Подробную информацию можно найти на сайте www.tkta.edu.az и taninma.az.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)