Генпрокуратура Азербайджана обратилась к лицам, покупающим автомобиль в лизинг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с видеообращением в связи с фактами обмана граждан, покупающих автомобили в лизинг.

Как сообщает в среду Trend, в обращении призывается оформлять покупку автомобилей в нотариальном порядке в соответствии с законодательством во избежание случаев мошенничества.

Генпрокуратура призывает покупателей не производить выплат третьим лицам без законного представителя лизинговой компании. Ведомство также предупредило о недопустимости эксплуатации автомобилей, которые оформлены не в соответствии с законодательством.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)