В Азербайджане обнародованы размеры штрафа за отсутствие COVİD-паспортов

Общество 20 августа 2021 11:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародованы размеры штрафа за отсутствие COVİD-паспортов

БАКУ /Trend/ - Физические лица без COVİD-паспорта в крупных торговых центрах и учебных заведениях будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 4 000 до 5 000 манатов.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

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