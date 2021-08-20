В Азербайджане с 15 сентября планируется возобновить занятия в школах - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 15 сентября планируется возобновить занятия в школах.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.