В Международном аэропорту в Физули проверяется готовность радиотехнических средств (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С 20 по 25 августа в Международном аэропорту в Физули проводятся полеты на специальном самолете с целью проверки готовности радиотехнических средств для выполнения регулярных рейсов, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Проверка будет проводиться ежедневно с применением полностью автоматизированного комплекса летной инспекции Aerodata AD-FIS-112, установленного на самолет бизнес-класса ATR 42-500.

Отметим, что AFIS (Aero Flight Inspection System) - это современная полноавтоматическая система летного контроля, применяемая для проверки посадочных средств в аэропортах и наземных радионавигационных систем.

Как проводилось это уникальное тестирование ранее в других аэропортах можно ознакомиться в видеоролике: